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17.08.2026 06:31:29
Aichi Financial Group,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aichi Financial Group, hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 59,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aichi Financial Group, 15,56 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aichi Financial Group, einen Umsatz von 23,49 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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