Aichi Financial Group, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aichi Financial Group, hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 127,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aichi Financial Group, 43,39 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,51 Prozent auf 23,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at