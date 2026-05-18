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18.05.2026 06:31:29
Aichi Financial Group, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aichi Financial Group, stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 283,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 25,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 89,42 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 37,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Aichi Financial Group, im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 99,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 96,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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