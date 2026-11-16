Aichi Financial Group, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aichi Financial Group, gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,53 JPY erwirtschaftet worden.

Aichi Financial Group, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at