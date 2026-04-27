AICHI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AICHI gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 47,85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,46 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 100,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AICHI ein Gewinn pro Aktie von 84,96 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AICHI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 59,31 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at