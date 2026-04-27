27.04.2026 06:31:29

AICHI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AICHI gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 47,85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,46 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 100,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AICHI ein Gewinn pro Aktie von 84,96 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AICHI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 59,31 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen