AICHI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AICHI gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 22,48 JPY. Im letzten Jahr hatte AICHI einen Gewinn von 20,77 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 13,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at