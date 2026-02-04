AICHI STEEL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AICHI STEEL ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AICHI STEEL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,33 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 76,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 76,91 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at