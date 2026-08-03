AICHI STEEL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AICHI STEEL präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,83 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent auf 81,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at