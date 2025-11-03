AICHI STEEL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AICHI STEEL präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 32,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,72 Milliarden JPY – ein Plus von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AICHI STEEL 73,03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at