AICHI STEEL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AICHI STEEL hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AICHI STEEL 27,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 77,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,42 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 170,63 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AICHI STEEL 99,50 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 304,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 299,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at