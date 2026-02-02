|
Aichi Tokei Denki gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aichi Tokei Denki präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 91,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 61,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 14,06 Milliarden JPY gegenüber 13,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
