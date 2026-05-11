11.05.2026 06:31:29

Aichi Tokei Denki präsentierte Quartalsergebnisse

Aichi Tokei Denki hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 127,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aichi Tokei Denki noch ein Gewinn pro Aktie von 99,57 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 311,94 JPY gegenüber 229,87 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aichi Tokei Denki 59,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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