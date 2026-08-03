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03.08.2026 06:31:29
Aichi Tokei Denki präsentierte Quartalsergebnisse
Aichi Tokei Denki hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Aichi Tokei Denki hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 26,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,22 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Aichi Tokei Denki im vergangenen Quartal 13,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aichi Tokei Denki 12,52 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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