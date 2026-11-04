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04.11.2026 06:31:28
Aichi Tokei Denki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aichi Tokei Denki hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,86 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aichi Tokei Denki einen Umsatz von 15,01 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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