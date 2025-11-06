Aichi Tokei Denki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aichi Tokei Denki äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 42,86 JPY gegenüber 36,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at