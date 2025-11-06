|
06.11.2025 06:31:29
Aichi Tokei Denki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aichi Tokei Denki äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 42,86 JPY gegenüber 36,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 15,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,75 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.