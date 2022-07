Aida Cruises setzt erstmals Biokraftstoff ein

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat erstmals eines ihrer Schiffe mit Biokraftstoff betankt. Wie das Unternehmen am Freitag berichtete, erhielt die "Aidaprima" am Donnerstag während ihrer Liegezeit in Rotterdam eine Mischung aus marinem Biokraftstoff, der zu 100 Prozent aus nachhaltigen Rohstoffen wie beispielsweise Altspeiseöl hergestellt wurde, und Marinegasöl. Das Projekt stelle einen wichtigen Meilenstein in der Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens dar, sagte Aida-Cruises-Präsident Felix Eichhorn.

Mit dem Start der Biokraftstoffnutzung werde bewiesen, dass eine schrittweise Dekarbonisierung auch auf bereits in Dienst befindlichen Schiffen möglich ist. Den Angaben zufolge ist es das erste Mal, dass Biokraftstoff in Kreuzfahrtschiffen dieser Größenordnung eingesetzt wird. An Bord der "Aidaprima" können bei Vollbelegung rund 3300 Passagiere Platz finden.

Der Chef des niederländischen Biokraftstoff-Herstellers Goodfuels, Dirk Kronemeijer, sagte, dass die nachhaltigen Biokraftstoffe eine sichere, technisch machbare und praktische Option seien, um die Emissionen von Passagierschiffen drastisch zu reduzieren. Die zertifizierten Biokraftstoffe von Goodfuels seien praktisch frei von Schwefeloxiden und böten eine CO2-Reduzierung von 80 bis 90 Prozent gegenüber fossilen Kraftstoffen./mgl/DP/mis