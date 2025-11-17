AIDA ENGINEERING: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AIDA ENGINEERING hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

AIDA ENGINEERING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 131,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at