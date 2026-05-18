AIDA ENGINEERING: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AIDA ENGINEERING hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,20 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat AIDA ENGINEERING 20,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,93 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 77,53 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIDA ENGINEERING 88,47 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 78,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 76,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at