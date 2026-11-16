AIDA ENGINEERING: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AIDA ENGINEERING hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,42 Prozent auf 18,24 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at