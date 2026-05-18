AIDA ENGINEERING hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AIDA ENGINEERING hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte AIDA ENGINEERING 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIDA ENGINEERING in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,6 Millionen USD im Vergleich zu 137,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

AIDA ENGINEERING hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,80 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AIDA ENGINEERING in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521,91 Millionen USD im Vergleich zu 498,56 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at