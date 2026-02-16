|
16.02.2026 06:31:31
AIDA ENGINEERING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AIDA ENGINEERING gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,67 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent auf 19,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
