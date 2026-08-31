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31.08.2026 06:31:29
AIDA ENGINEERING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AIDA ENGINEERING veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.
AIDA ENGINEERING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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