AIDA ENGINEERING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AIDA ENGINEERING lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIDA ENGINEERING 1,03 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 125,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at