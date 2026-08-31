AIDA ENGINEERING: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AIDA ENGINEERING hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,57 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 15,35 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at