AIDA ENGINEERING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AIDA ENGINEERING präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,89 JPY gegenüber 27,24 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,14 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 19,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at