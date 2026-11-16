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16.11.2026 06:31:29
AIDA ENGINEERING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AIDA ENGINEERING lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD gegenüber 2,10 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 114,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 136,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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