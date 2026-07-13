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13.07.2026 06:31:29
Aidma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aidma hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Aidma mit einem Umsatz von insgesamt 3,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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