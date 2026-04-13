Aidma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aidma hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 24,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at