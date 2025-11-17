Aidma Marketing Communication gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aidma Marketing Communication ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aidma Marketing Communication die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Aidma Marketing Communication mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at