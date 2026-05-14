Aidma Marketing Communication stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aidma Marketing Communication hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,08 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13,69 JPY beziffert, während im Vorjahr 36,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 4,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at