Aidma Marketing Communication: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aidma Marketing Communication präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 JPY, nach 2,17 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at