15.01.2026 06:31:29
Aidma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aidma präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Aidma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,18 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.
