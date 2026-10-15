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15.10.2026 06:31:29
Aidma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aidma hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 3,44 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aidma 3,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 104,74 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 128,97 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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