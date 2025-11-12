Aiful präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aiful hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 18,07 JPY gegenüber 7,24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,28 Prozent auf 52,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at