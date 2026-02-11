Aiful stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aiful hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,09 JPY je Aktie vermeldet.

Aiful hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at