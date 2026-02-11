|
11.02.2026 06:31:28
Aiful stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aiful hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,09 JPY je Aktie vermeldet.
Aiful hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!