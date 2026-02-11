AIFUL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AIFUL präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,98 Prozent auf 358,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 323,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

