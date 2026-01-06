Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
|
06.01.2026 16:02:34
AIG CEO Zaffino to step down and transition to executive chair
Insurance industry veteran Eric Andersen will be its new president and CEO-elect, effective Feb 16Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!