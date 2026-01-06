Transition Aktie

Transition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 16:02:34

AIG CEO Zaffino to step down and transition to executive chair

Insurance industry veteran Eric Andersen will be its new president and CEO-elect, effective Feb 16Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transitionmehr Nachrichten