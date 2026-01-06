American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|
06.01.2026 14:44:06
AIG picks insurance veteran Andersen to replace CEO Zaffino
Change comes as insurer moves to increase risk-taking after dramatically shrinking since 2008 financial crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
