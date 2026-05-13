Aigan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aigan hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,56 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,31 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aigan 3,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,01 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,28 Milliarden JPY, während im Vorjahr 14,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at