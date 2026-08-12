Aigan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aigan hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,230 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at