Aigan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aigan hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at