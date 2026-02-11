Aigan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aigan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at