Aigan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aigan ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aigan die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,26 Milliarden JPY gegenüber 4,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at