1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
02.02.2026 17:18:44
AIGH Capital Dumps 1.1 Million MaxLinear (MXL) Shares
On February 2, 2026, AIGH Capital Management LLC fully exited its stake in MaxLinear (NASDAQ:MXL), selling 1,107,504 shares in a transaction estimated at $17.81 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, 2026, AIGH Capital Management LLC reported selling all 1,107,504 shares of MaxLinear during the fourth quarter. The estimated transaction value was $17.81 million, based on the average closing price for the period. The fund’s reported quarter-end position value in MaxLinear fell to zero, with the change reflecting both the trade and any price movement during the quarter.MaxLinear, Inc. is a technology company specializing in advanced semiconductor solutions that integrate RF, analog, and digital functions for communications and networking applications. The company leverages its expertise in mixed-signal and system-on-chip design to address demanding requirements in broadband, wireless, and data center markets. Its competitive edge is driven by highly integrated products that enable efficient, high-performance connectivity for a diverse customer base worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
