WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037

AIGH Capital Dumps 2.6 Million Lumen Technologies Shares In $15.6 Million Exit

On Feb. 2, 2026, AIGH Capital Management LLC reported a complete sale of its Lumen Technologies (NYSE:LUMN) stake, with an estimated transaction value of $15.61 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated Feb. 2, 2026, AIGH Capital Management LLC sold its entire position in Lumen Technologies, eliminating a holding of 2,550,000 shares. Lumen Technologies is a leading provider of telecommunications and technology solutions, leveraging a broad fiber network and a portfolio of advanced services to support digital transformation for businesses and consumers. The company's scale and infrastructure enable delivery of high-bandwidth, secure connectivity and IT services to a wide range of clients. Strategic investments in fiber and cloud capabilities position Lumen to compete in evolving communications and enterprise markets.
