AiHuiShou International Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AiHuiShou International Company hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AiHuiShou International Company 0,040 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat AiHuiShou International Company im vergangenen Quartal 882,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AiHuiShou International Company 674,5 Millionen USD umsetzen können.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,27 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,93 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY sowie einen Umsatz von 20,94 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at