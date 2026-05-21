AiHuiShou International Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AiHuiShou International Company hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AiHuiShou International Company 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AiHuiShou International Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 889,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 639,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at