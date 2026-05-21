|
21.05.2026 06:31:29
AiHuiShou International Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AiHuiShou International Company hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AiHuiShou International Company 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AiHuiShou International Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 889,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 639,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!