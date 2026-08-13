Aikchol Hospital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aikchol Hospital hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aikchol Hospital im vergangenen Quartal 416,8 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aikchol Hospital 480,9 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at