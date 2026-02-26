Aikchol Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aikchol Hospital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,18 THB. Im letzten Jahr hatte Aikchol Hospital einen Gewinn von 0,080 THB je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 447,5 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aikchol Hospital einen Umsatz von 406,3 Millionen THB eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,03 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,850 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,79 Milliarden THB gegenüber 1,75 Milliarden THB im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at