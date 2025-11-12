AIkido Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AIkido Pharma hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 7,27 USD gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,8 Millionen USD – ein Plus von 1157,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIkido Pharma 4,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at